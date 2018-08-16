Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ab ile İlişkilerimizi İyileştirmek İçin Başka Bir Ülkeyle Kötü...
IHAAW213934-SIY/16-08-2018 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AB ile ilişkilerimizi iyileştirmek için başka bir ülkeyle kötü olmayı beklemiyoruz.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AB ile ilişkilerimizi iyileştirmek için başka bir ülkeyle kötü olmayı beklemiyoruz. İlişkilerde değişik sebeplerden dolayı gerginlik oldu ama tek taraflı olarak Avrupa düşmanlığı yaptığımız görülmedi. Kimse Türkiye'yi Avrupa'nın dışında görmesin" dedi. 16.08.2018 21: 39: 34 TSI
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