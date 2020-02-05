Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Parlamentosunda Yunan Milletvekili ırkçı Yannis Lagos'un Türk...
Haberler » Politika » Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Parlamentosunda Yunan Milletvekili ırkçı Yannis Lagos'un Türk... - Haberler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Parlamentosunda Yunan Milletvekili ırkçı Yannis Lagos'un Türk...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Parlamentosunda Yunan Milletvekili ırkçı Yannis Lagos'un Türk bayrağını yırtması hakkında Yunanistan yönetiminin tutumundan memnun olduklarını belirterek, "Yaşanan üzücü olayı hepiniz biliyorsunuz.

05.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:15
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Parlamentosunda Yunan Milletvekili ırkçı Yannis Lagos'un Türk...

Dışişleri Bakanı , AB Parlamentosunda Yunan ırkçı Yannis Lagos'un Türk bayrağını yırtması hakkında Yunanistan yönetiminin tutumundan memnun olduklarını belirterek, "Yaşanan üzücü olayı hepiniz biliyorsunuz. Yunanistan yönetiminin tutumundan memnunuz ama ırkçılığın değerlerini kökten sarstığının farkına varmamız lazım" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler