Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "452 Kişi İçin İade Dosyası 83 Ülkeye Gönderildi"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "452 kişi için iade dosyası 83 ülkeye gönderildi" Bakan Çavuşoğlu: (ABD'nin PKK elebaşları için ödül) "Geç ve yetersizdir, sahada neticesini görmek istiyoruz" "Fırat kalkanı ve Zeytin dalı harekatı bölgelerine 260 bin'den fazla mülteci geri...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "452 kişi için iade dosyası 83 ülkeye gönderildi"
Bakan Çavuşoğlu: (ABD'nin PKK elebaşları için ödül) "Geç ve yetersizdir, sahada neticesini görmek istiyoruz"
"Fırat kalkanı ve Zeytin dalı harekatı bölgelerine 260 bin'den fazla mülteci geri dönmüştür"
ANKARA(İHA)- Plan ve bütçe komisyonunda, Dışişleri Bakanlığının bütçesi ele alındı. Bakan Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu.