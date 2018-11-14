Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "452 Kişi İçin İade Dosyası 83 Ülkeye Gönderildi"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "452 kişi için iade dosyası 83 ülkeye gönderildi"

Bakan Çavuşoğlu: (ABD'nin PKK elebaşları için ödül) "Geç ve yetersizdir, sahada neticesini görmek istiyoruz"

"Fırat kalkanı ve Zeytin dalı harekatı bölgelerine 260 bin'den fazla mülteci geri dönmüştür"

ANKARA(İHA)- Plan ve bütçe komisyonunda, Dışişleri Bakanlığının bütçesi ele alındı. Bakan Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu.