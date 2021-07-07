Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4. Ukrayna Reform Konferansı'nda, "Ukrayna ve NATO arasında giderek devam eden işbirliği bağımsız bir Ukrayna için...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4. Ukrayna Reform Konferansı'nda, "Ukrayna ve NATO arasında giderek devam eden işbirliği bağımsız bir Ukrayna için...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4. Ukrayna Reform Konferansı'nda, 'Ukrayna ve NATO arasında giderek devam eden işbirliği bağımsız bir Ukrayna için...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4. Ukrayna Reform Konferansı'nda, "Ukrayna ve NATO arasında giderek devam eden işbirliği bağımsız bir Ukrayna için önemli" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4. Ukrayna Reform Konferansı'nda, "Ukrayna ve NATO arasında giderek devam eden işbirliği bağımsız bir Ukrayna için önemli" dedi. - VILNIUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4. Ukrayna Reform Konferansı'nda, "Ukrayna ve NATO arasında giderek devam eden işbirliği bağımsız bir Ukrayna için... - Haberler
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