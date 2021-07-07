Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4. Ukrayna Reform Konferansı'nda, "Ukrayna ve NATO arasında giderek devam eden işbirliği bağımsız bir Ukrayna için...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4. Ukrayna Reform Konferansı'nda, "Ukrayna ve NATO arasında giderek devam eden işbirliği bağımsız bir Ukrayna için önemli" dedi.