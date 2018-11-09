Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "2019-2020 İşbirliği Planıyla İlgili Belgeyi de İmzaladık"-...

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

"2019-2020 işbirliği planıyla ilgili belgeyi de imzaladık"

"Tarihi İpek Yolu'nun canlandırılması konusunda Türkmenistan, Azerbaycan ve Türkiye'ye çok önemli sorumluluklar düşüyor"

"Türkmenistan, Azerbaycan, Türkiye üçlü zirvesini de gerçekleştirebiliriz"

AŞKABAT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tarihi İpek Yolu'nun canlandırılması konusunda Türkmenistan, Azerbaycan ve Türkiye'ye çok önemli sorumluluklar düşüyor" dedi.

Resmi ziyaretleri kapsamında Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ile bir araya geldi. İki bakan Türkiye ve Türkmenistan arasında 2019-2020 yıllarına yönelik işbirliği programını imzaladı. Görüşmenin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, "Görüşmelerimizi tamamladık. Heyetlerarası yaptığımız görüşmede ikili ilişkilerimizi tüm boyutuyla ele aldık. Zaten görüşmeden sonra da 2019-2020 işbirliği planıyla ilgili belgeyi de imzaladık. Yol haritasında var olan tüm unsurların uygulanması için de birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bugünkü görüşmelerimizde özellikle ticari ilişkilerimizi ve karşılıklı yatırımları değerlendirdik. Diğer taraftan enerji, ulaşım gibi çok önemli meselelerimizi değerlendirdik. Türkmenistan'da çok sayıda Türk firması yatırım yapıyor, projeler üstleniyor ve Türkmenistan'a özellikle firmalarımıza güvendikleri ve destekledikleri için bir kere daha teşekkür ediyoruz. Yine ikili konuların dışında bölgesel konular var. Tarihi İpek Yolu'nun canlandırılması konusunda Türkmenistan, Azerbaycan ve Türkiye'ye çok önemli sorumluluklar düşüyor ve bu güzergahta en önemli üç ülke biz oluyoruz. Dolayısıyla Tarihi İpek Yolu'nun canlandırılması için bir taraftan demiryollarının hayata geçirilmesi diğer taraftan kara taşımacılığı gibi ve enerji güvenliği için özellikle Türkmenistan'ın ürettiği gazın Avrupa piyasalarına, dünya piyasalarına ulaşması için şu anda var olan TANAP gibi projelerimize nasıl bağlantı yapabiliriz ve Hazar Denizi'nin altından petrol boru hatlarını nasıl geçirebiliriz. Bunların hepsini değerlendirdik. Bu ayın sonunda Türkmenistan ulaştırmayla ilgili bir bölgesel konferans düzenliyor. Türkiye olarak tabii ki bu toplantıya katılacağız. Türkmenistan'ın bu projesini destekliyoruz. Türkmenistan özellikle sanayileşme konusunda hamleler yapıyor. Bu konularda da işbirliği yapabiliriz. İlişkilerimize yeniden bir ivme kazandırmamız gerektiğini biliyoruz. Bundan sonra daha düzenli daha sık görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Türkmenistan, Azerbaycan, Türkiye üçlü zirvesini de gerçekleştirebiliriz"

Çavuşoğlu, açıklamalarını şöyle tamamladı: "Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Türkmenistan'a yapacağı ziyareti de yine planlamamız gerekiyor. Görüşmelerimizde bunu da gündeme getirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti marjında belki Türkmenistan, Azerbaycan, Türkiye üçlü zirveyi de gerçekleştiririz."