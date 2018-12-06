Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz Ukrayna'nın egemenliğine ve Kırım da dahil olmak üzere toprak bütünlüğüne tam destek veriyoruz" dedi.

İtalya'nın başkenti Milano'da düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 25. Bakanlar Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bölgesel konular hakkında açıklamalarda bulundu. Bazı meselelerin dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, Ukrayna ve Rusya arasında son dönemlerde yaşanan Kerç krizini hatırlatarak, uluslararası yasalara saygı duyulması gerektiğini belirtti. Bölgedeki tansiyonun bir an önce düşmesi gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Biz Ukrayna'nın egemenliğine ve Kırım da dahil olmak üzere toprak bütünlüğüne tam destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki bir diğer mesele olan Abhazya ve Güney Osetya sorununa değinen Çavuşoğlu, "Dağlık Karabağ, Abhazya ve Güney Osetya gibi yerlerdeki dondurulmuş ihtilafın çözülmesi gerekir. Bizim takip etmemiz gereken ilke ise uluslararası yasalar ve devletlerin toprak bütünlüğüne saygı duyma olmalıdır" dedi.

"Türkiye terörle mücadele savaşının en ön safında yer alıyor"

Ayrımcılığa, teröre, ırkçılığa karşı birlikte mücadele edilmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "Türkiye bu savaşın ön saflarında yer alıyor ve dostlarından da daha iyi bir işbirliği bekliyor" şeklinde konuştu.

Terörizmin doğasının değiştiğini belirterek FETÖ'nün de bir terör örgütü olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, FETÖ ile bağlantılı olan kişiler ve grupların kendilerine sivil toplum aktivistleri süsü vererek kurumlara zarar verdiğini aktardı. - MİLANO