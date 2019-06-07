Dışişleri Bakanı Maas'tan İran'a kriz ziyareti
2015 yılının temmuz ayında İran ile yapılan BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, Almanya, İngiltere, Çin, Rusya, Fransa ve AB arasında imzalanan anlaşmayı ABD'nin tek taraflı olarak iptal etmesinden dolayı ortaya çıkan krizi sonlandırmak ve varılan anlaşmanın devamını sağlamak...
2015 yılının temmuz ayında İran ile yapılan BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, Almanya, İngiltere, Çin, Rusya, Fransa ve AB arasında imzalanan anlaşmayı ABD'nin tek taraflı olarak iptal etmesinden dolayı ortaya çıkan krizi sonlandırmak ve varılan anlaşmanın devamını sağlamak için pazartesi günü İran'a gidecek olan Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, temaslarının ardından İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüşecek. Ardından Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'de de görüşmelerde bulunacak. Heiko Maas, üç yıl aradan sonra İran'ı ziyaret eden ilk federal bakan olacak.
Kaynak: Hürriyet
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