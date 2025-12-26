Bakan Fidan, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdünlü mevkidaşları ile telefonda görüştü

Haberler

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Somali'yle ilgili gelişmeler ve Gazze'deki son durum ele alındı. Bakan Fidan'ın, ABD Başkanı Trump'ın Afrika'dan Sorumlu Danışmanı Massad Boulos ile yaptığı telefon görüşmesinde de Somali konusu değerlendirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
