Dışişleri Bakanı Fidan: 'Siyonistlerin sürdürdüğü soykırım bir noktada durduruldu'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Filistin meselesinde yapılan çalışmalar neticesinde şimdilik Siyonistlerin sürdürdüğü soykırım bir noktada durduruldu. Savaş alandan, masaya taşınmış durumda. Masaya geçmesiyle bu iş bitmiş değil, her zamankinden daha farklı bir şekil almış durumda. Bunun bilincinde olarak çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir dizi ziyaret ve AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katılmak üzere Kayseri'ye geldi. İlk olarak Kayseri Valiliği'ni ziyaret eden Fidan burada hatıra defterini imzaladı. Ardından AK Parti Kayseri İl Başkanlığı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni de ziyaret eden Bakan Fidan, Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Bakan Fidan, salonda son dönemde sosyal medyada gündem olan Celal Karatüre'nin 'Kabe'de Hacılar' ilahisiyle karşılandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda konuşan Dışişleri Bakanı Fidan, "AK Parti kurulduğu günden itibaren Türkiye'nin kaderini değiştiren bir parti olmuştur. Cumhurbaşkanımızın liderliği bu ülkenin son 100 yıldır elde ettiği kıymetli husus olmuştur. Bu sizlerin mütevazi çalışmalarla, ev çalışmalarıyla, parti çalışmalarıyla mümkün oldu. Bunların hepsi birleşerek, büyük bir ırmağa dönüşüyor ve AK Parti'nin kutlu akışının yolunu çizen büyük bir akım oluyor. Türkiye'nin diğer ülkeler tarafından örnek gösterilen, örnek alınan gıpta edilen bir dış politikası var. Bütün dünyada bir duruşu var. Bunu mümkün kılan şey sizlerin ortaya koyduğu irade, sandığınıza sahip çıkmanız, 23 yıldır AK Parti hükümetlerini arka arkaya seçmeniz ve Cumhurbaşkanımızı otorite makamında tutmanızdır. Bu fevkalade önemli. Bu bizim için tarihsel bir yürüyüş. Bu yürüyüşün hiçbir şekilde durmaması lazım. Önümüzdeki en az 100-150 yıl daha bu yürüyüşün kesintisiz devam etmesi lazım. Bunun için partinin kurumsallaşması, her bireyin daha azimli daha bilinçli daha üretken hale gelmesi bizim için bir numaralı görev olmalı" dedi.

"Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'nin ortaya koyduğu beraberlik bu ülke için bir rahmet, berekettir"

"Dünyada şu anda başarılı olan ülkeler gerek sanayide gerek savunma sanayiinde gerekse ekonomide uzun zamanlı politika uygulayabilen ülkeler" diyen Fidan, "Eğer uzun dönemli liderliğiniz yoksa sık sık değişen liderliğiniz varsa ne sanayi gelişiyor ne ekonomi gelişiyor. Hep başka büyük bir ülkenin himayesine, korumasına muhtaç vaziyette hayatlarına devam etmeye çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımız iktidara gelene kadar AK Parti memleket meselelerine sahip çıkana kadar sürekli çalkantılı bir yürüyüş içerisindeydik. Soğuk Savaş döneminde NATO üzerinden bir otomatik pilota bağlanmışlığımız vardı. O zaman dünyanın şatları daha net ve belirgindi. Çok fazla gri alan yoktu ve sadece siyah ve beyaz vardı. Türkiye burada kendi müttefikleriyle beraber çok fazla endişe etmeden yoluna devam ediyordu. Ancak soğuk savaş sonrası. Yeni bir düzen kurulmaya başlayınca Türkiye artık otomatik pilottan çıktı ve manuel pilota döndü. Burada kaptanın iradesi, becerisi her zamankinden önemli hale geldi. Onun için Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'nin ortaya koyduğu beraberlik bu ülke için bir rahmet, berekettir" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yolumuza devam etmemiş gerekiyor"

Bakan Fidan, "Dünya büyük bir dönüşümden geçiyor. Büyük riskleri beraberinde getiriyor. Buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bunun için Türkiye'nin her zamankinden daha fazla Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'ye ihtiyacı var. Bu sadece ülkemiz için değil, bölgemiz için de geçerli. Dünyadaki bu değişimin Türkiye'ye olan etkisini minimize etmek, fırsatlardan daha fazla istifade etmek sadece halkımız için değil, bölgemiz için istikrar havzasını devam ettirmek istiyorsak, bizim Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Benim en büyük dış politika mesajım budur. Dış güvenlik mesajım budur. En büyük milli güvenlik hususumuz Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'nin liderliği ve vizyonuyla yolumuza devam etmemizdir" diye konuştu.

"Siyonistlerin sürdürdüğü soykırım bir noktada durduruldu"

İsrail'in, Filistin'e uygulamış olduğu soykırımın sahadan masaya taşındığını belirten Fidan, "Filistin, Suriye, Kafkaslar, Afrika boynuzu, Kuzey Afrika, Karadeniz, Ege ve Balkanlar bütün bunların hepsi sizin ilginizi, dikkatinizi, çabanızı ve duanızı bekliyor. Filistin meselesinde yapılan çalışmalar neticesinde şimdilik Siyonistlerin sürdürdüğü soykırım bir noktada durduruldu. Savaş alandan, masaya taşınmış durumda. Masaya geçmesiyle bu iş bitmiş değil, her zamankinden daha farklı bir şekil almış durumda. Bunun bilincinde olarak çalışmaya devam edeceğiz. Bin yıllara dayanan bir devlet geleneğimiz var. Bir strateji kültürümüz var. Bunu her zaman diri tutmak gerekiyor. Biz narkoz altında olduğumuz için bu yıllara dayalı kültür, gelenek ve strateji duruş maalesef inkıtaaya uğramış durumda. Ancak bir millet uyanıyor. Uyanmakla kalmıyor, başkalarının uykusunu kaçırıyor. Uyuyan başka kardeşlerini de uyandırıyor" şeklinde konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da, 'Terörsüz Türkiye' mesajı verdiği konuşmasında, "Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, ülkemizin, milletimizin istihbaratı için diplomasisi için saçını süpürge etti. Sağ olsun, var olsun. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, büyük ve güçlü Türkiye için gayret gösterirken, diğer taraftan 40 yıldır başımıza musallat olan terör belasından kurtulmak için de 'terörsüz Türkiye çalışmalar devam ediyor. İnşallah çok yakın bir zamanda Bakanımızın Hakan Fidan'ın da büyük katkılarıyla terör belasından kurtulacağız. Ülkemiz rahat bir nefes alacak" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Böyle bir ayın içerisinde Genişletilmiş İl Divan Toplantı'mızı yapıp, Dışişleri Bakanımızın onurlu, kararlı, cesur ve deneyimli şekilde yapmış olduğu yüz akımız çalışmalarından dolayı takdir ediyor ve 'Allah uzun ömür versin' diye dua ediyorum. Kayseri'mize teşriflerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan da, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılımlarından dolayı mutluluğunu belirterek, Bakan Fidan'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bakan Fidan, toplu fotoğraf çekimi yapıldı. İftarın ardından program sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı