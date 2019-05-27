Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Zeytinburnu'nda esnaf ziyaretinde bulundu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Zeytinburnu'nda esnaf ziyaretinde bulundu

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, akşam saatlerince Zeytinburnu'nda esnaf ziyaretinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Zeytinburnu'nda esnaf ziyaretinde bulundu
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, akşam saatlerince Zeytinburnu'nda esnaf ziyaretinde bulundu. 
Bulvar Caddesi'de trafiğe kapalı alanda bulunan dükkanları ziyaret eden Çavuşoğlu, esnafla sohbet ederek onlarla fotoğraf çektirdi. 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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