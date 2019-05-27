DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU ZEYTİNBURNU'NDA ESNAF ZİYARETİNDE BULUNDU

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU ZEYTİNBURNU'NDA ESNAF ZİYARETİNDE BULUNDU

İSTANBUL DHADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, akşam saatlerince Zeytinburnu'nda esnaf ziyaretinde bulundu.

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU ZEYTİNBURNU'NDA ESNAF ZİYARETİNDE BULUNDU

İSTANBUL DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, akşam saatlerince Zeytinburnu'nda esnaf ziyaretinde bulundu. 
Bulvar Caddesi'de trafiğe kapalı alanda bulunan dükkanları ziyaret eden Çavuşoğlu, esnafla sohbet ederek onlarla fotoğraf çektirdi. 

Görüntü Dökümü:
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-Çavuşoğlu'nun esnaf ziyareti


Kaynak: DHA
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