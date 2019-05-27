DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU ZEYTİNBURNU'NDA ESNAF ZİYARETİNDE BULUNDU
İSTANBUL DHADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, akşam saatlerince Zeytinburnu'nda esnaf ziyaretinde bulundu.
İSTANBUL DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, akşam saatlerince Zeytinburnu'nda esnaf ziyaretinde bulundu.
Bulvar Caddesi'de trafiğe kapalı alanda bulunan dükkanları ziyaret eden Çavuşoğlu, esnafla sohbet ederek onlarla fotoğraf çektirdi.
Görüntü Dökümü:
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-Çavuşoğlu'nun esnaf ziyareti
Kaynak: DHA
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