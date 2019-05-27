Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Zeytinburnu'nda esnaf ziyaretinde bulundu
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun esnaf ziyaretinden detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun esnaf ziyaretinden detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.
Kaynak: AA
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