Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Zeytinburnu'nda esnaf ziyaretinde bulundu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Zeytinburnu'nda esnaf ziyaretinde bulundu

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun esnaf ziyaretinden detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun esnaf ziyaretinden detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA
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