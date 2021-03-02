Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Zambiyalı mevkidaşıyla bir araya geldi
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Zambiyalı mevkidaşıyla bir araya geldi

02.03.2021 20:25 | Son Güncelleme: 02.03.2021 20:28
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Zambiyalı mevkidaşıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Malanji ile Bakanlıkta bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mevkidaşıyla verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ekonomi, eğitim ve Bakanlıklarımız arasındaki ilişkiler dahil iş birliğimizi her alanda daha da geliştireceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

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