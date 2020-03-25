Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında 32 Türk vatandaşı hayatını kaybetti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs nedeniyle çoğunluğu Avrupa ülkeleri olmak üzere yurt dışında 32 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini söyledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Covid-19 salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan Türklerin tahliyesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, "Dün akşam (24 Mart) itibarıyla 8 ülkeden 11 seferle, 2 bin 721 Türk öğrenci daha Türkiye'ye getirildi. Bu öğrenciler 14 günlük karantinaya alındı" dedi. Euronews.com'da Görüntüle