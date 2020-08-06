Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Yunanistan-Mısır arasındaki deniz anlaşması) Hem Türkiye'nin hem de... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile Mısır arasında bugün imzalanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması hakkında Malta'da AA'ya değerlendirmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile Mısır arasında bugün imzalanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması hakkında Malta'da AA'ya değerlendirmelerde bulundu. Kaynak: AA