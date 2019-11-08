Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşıyla görüştü

08.11.2019 14:52 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:52

Dünya Ekonomik Forumu Batı Balkanlar Liderler Toplantısı'na katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi.

Kaynak: AA