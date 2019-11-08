Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşıyla görüştü

Dünya Ekonomik Forumu Batı Balkanlar Liderler Toplantısı'na katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi.

08.11.2019 14:52 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:52
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşıyla görüştü

Dünya Ekonomik Forumu Batı Balkanlar Liderler Toplantısı'na katılmak üzere 'nin kentinde bulunan Dışişleri Bakanı , Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşıyla görüştü
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