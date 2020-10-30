Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias'la görüştü

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla aradı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla aradı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dendias, İzmir'deki deprem nedeniyle Çavuşoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.

İki bakan, ihtiyaç olması halinde karşılıklı yardım ve desteğe hazır olduklarını, temasta kalacaklarını teyit etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin