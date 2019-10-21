Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: YPG/PYD tamamen çekilmezse 35 saat içinde operasyona başlıyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: YPG/PYD tamamen çekilmezse 35 saat içinde operasyona başlıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YPG/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilmemesi durumunda Barış Pınarı Operasyonu’na kaldığı yerden devam edeceklerini söyledi.

21.10.2019 11:01
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: YPG/PYD tamamen çekilmezse 35 saat içinde operasyona başlıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YPG/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilmemesi durumunda Barış Pınarı Operasyonu'na kaldığı yerden devam edeceklerini söyledi.


Çavuşoğlu, "İstihbarat birimlerimiz çekilmeyi takip ediyor. Taciz ateşleri devam ediyor. YPG/PYD unsurlarının kontrol ettiğimiz yerleri terk ettiğini görüyoruz . 35 saat kaldı, 35 saat içinde tamamen çekilmezlerse operasyonumuz yeniden başlayacak." Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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