Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yerel Başbakan Murat Ali Şah ile görüştü
14.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:51
Bakan Çavuşoğlu'nun Yerel Başbakan Murat Ali Şah tarafından karşılanması Görüşmeden detaylar KARAÇİ - Resmi temasları kapsamında Pakistan'ın Karaçi şehrinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yerel Başbakan Murat Ali Şah ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu'nun Yerel Başbakan Murat Ali Şah tarafından karşılanması
Görüşmeden detaylar KARAÇİ - Resmi temasları kapsamında Pakistan'ın Karaçi şehrinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yerel Başbakan Murat Ali Şah ile görüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı