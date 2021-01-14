Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yerel Başbakan Murat Ali Şah ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yerel Başbakan Murat Ali Şah ile görüştü

14.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:51

Bakan Çavuşoğlu'nun Yerel Başbakan Murat Ali Şah tarafından karşılanması Görüşmeden detaylar KARAÇİ - Resmi temasları kapsamında Pakistan'ın Karaçi şehrinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yerel Başbakan Murat Ali Şah ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu'nun Yerel Başbakan Murat Ali Şah tarafından karşılanması

Görüşmeden detaylar KARAÇİ - Resmi temasları kapsamında Pakistan'ın Karaçi şehrinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yerel Başbakan Murat Ali Şah ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yerel Başbakan Murat Ali Şah ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yerel Başbakan Murat Ali Şah ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yerel Başbakan Murat Ali Şah ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yerel Başbakan Murat Ali Şah ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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