Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yeni Pazar'da
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yeni Pazar'da

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan'daki temasları kapsamında Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğu'nun resmi açılış törenine katılmak üzere Yeni Pazar şehrinde geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan'daki temasları kapsamında Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğu'nun resmi açılış törenine katılmak üzere Yeni Pazar şehrinde geldi. Çavuşoğlu, ülkedeki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yeni Pazar'da
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yeni Pazar'da
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yeni Pazar'da
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yeni Pazar'da

Kaynak: Anadolu Ajansı

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