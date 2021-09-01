Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yeni Pazar'da
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan'daki temasları kapsamında Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğu'nun resmi açılış törenine katılmak üzere Yeni Pazar şehrinde geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan'daki temasları kapsamında Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğu'nun resmi açılış törenine katılmak üzere Yeni Pazar şehrinde geldi. Çavuşoğlu, ülkedeki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı