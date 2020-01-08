Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yarın Irak'a gidecek
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yarın Irak'a gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve İran arasındaki gerginliğin azaltılması girişimleri çerçevesinde yarın Irak'a ziyarette bulunacak.

08.01.2020 11:32 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:32
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yarın Irak'a gidecek

Dışişleri Bakanı , ABD ve İran arasındaki gerginliğin azaltılması girişimleri çerçevesinde yarın 'a ziyarette bulunacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemizde son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde artan gerginliğin azaltılması amacıyla sürdürülen yoğun diplomatik girişimlerimiz kapsamında Sayın Bakanımızın 9 Ocak 2020'de Irak'a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirmesi öngörülmektedir." ifadeleri yer aldı.

Ziyaret sırasında bölgedeki gelişmelerin yanı sıra ikili konuların da ele alınmasının planlandığı bildirildi.

Kaynak: AA
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