Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yarın Bangladeş'e gidiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yarın Bangladeş'e gidiyor

21.12.2020 19:11 | Son Güncelleme: 21.12.2020 19:16
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yarın Bangladeş'e gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bangladeşli mevkidaşı A.K. Abdul Momen'in davetine icabetle 22-23 Aralık tarihlerinde Bangladeş Halk Cumhuriyeti'ne bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bangladeşli mevkidaşı A.K. Abdul Momen'in davetine icabetle 22-23 Aralık tarihlerinde Bangladeş Halk Cumhuriyeti'ne bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, Bangladeşli mevkidaşı A.K. Abdul Momen'in davetine icabetle 22-23 Aralık 2020 tarihlerinde Bangladeş Halk Cumhuriyeti'ne bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Ziyaret çerçevesinde gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkilerimiz tüm veçheleriyle ele alınacak, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır. Sayın Bakanımızın ziyareti sırasında Bangladeş Başbakanı Sheikh Hasina tarafından kabul edilmesi öngörülmektedir. Ziyaret vesilesiyle ayrıca Sayın Bakanımız Dakka Büyükelçiliğimizin yeni binasının resmi açılışını da gerçekleştirecektir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Şevket Çoruh Acun Ilıcalı Mustafa Üstündağ Farah Zeynep Abdullah
Spor Vitor Hugo Gökhan Töre Sergen Yalçın Malcolm Thomas Josef De Souza
Tüm Haberler Türk İzmir Almanya Araştırma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yarın Bangladeş'e gidiyor | Haberler.com Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 19:30:44. #1.14#
title