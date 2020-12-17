Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Akar Ukrayna'da
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Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Akar Ukrayna'da

17.12.2020 23:10 | Son Güncelleme: 17.12.2020 23:16
Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Akar Ukrayna'da

Son dakika haberler... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 9. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısına yönelik hazırlıkları ele almak amacıyla Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi. Çavuşoğlu ve Akar 2 günlük ziyaretleri kapsamında, mevkidaşlarının katılımıyla gerçekleştirilen '2+2' formatındaki toplantıya ve Ukrayna Büyükelçiler toplantısına da katılacak. Çavuşoğlu bu vesileyle Ukrayna'daki Kırım Tatar, Gagavuz ve Ahıskalı soydaş toplulukların temsilcileriyle de bir araya gelecek.

(İHA)

Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Akar Ukrayna'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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