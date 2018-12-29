Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Akar Rus Mevkidaşları ile Görüşüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Rus mevkidaşları ile heyetler arası toplantıya başladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus mevkidaşları ile düzenledikleri heyetler arası toplantıya başladı. Toplantı öncesi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Son gelişmeler üzerine Suriye'deki durumu görüşmek üzere Moskova'dayız" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA