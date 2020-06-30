Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto görüştüANKARADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto görüştü.
30.06.2020 17:45 | Son Güncelleme: 30.06.2020 18:52
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto görüştü
ANKARADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto görüştü.
Kaynak: İHA