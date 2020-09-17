Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Litvanyalı mevkidaşından ortak basın açıklaması
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Litvanyalı mevkidaşından ortak basın açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, iki ülke arasındaki ilişkilerin 90'ıncı yıl dönümünü kutlayarak, "Ülkelerimizin ve halklarımızın yararına mümkün olabilecek her ortak ilgi alanında daha yakın işbirliği ve koordinasyon için kararlılıkla...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Litvanyalı mevkidaşından ortak basın açıklaması
17.09.2020 09:37 | Son Güncelleme: 17.09.2020 09:52

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, iki ülke arasındaki ilişkilerin 90'ıncı yıl dönümünü kutlayarak, "Ülkelerimizin ve halklarımızın yararına mümkün olabilecek her ortak ilgi alanında daha yakın işbirliği ve koordinasyon için kararlılıkla çaba göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius tarafından Türkiye ve Litvanya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 90'ıncı yıl dönümü vesilesiyle ortak basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, "Bugün Türkiye ve Litvanya arasında Dostluk Antlaşması'nın imzalanmasının 90. yıl dönümüdür. Milletlerimiz arasında var olan güçlü bağların temellerini atan bu tarihi antlaşma, aynı zamanda ülkelerimiz arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının temel hukuki belgesidir. Dostluk Antlaşması, 17 Eylül 1930'da Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Ragıp (Baydur) ve Litvanya'nın Moskova Orta Elçisi Jurgis Baltrusaitis arasında imzalanmıştır. Antlaşma, ertesi yıl Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ve Litvanya Cumhurbaşkanı Antanas Smetona tarafından onaylanmıştır. Türkiye ve Litvanya o zamandan beri birbirlerinin egemenliğine ve bağımsızlığına karşılıklı saygıya dayanan mükemmel ikili ilişkilere sahiptir. Türkiye, bağımsız Litvanya'nın 1940 yılında Sovyetler Birliği tarafından işgalini ve ilhakını tanımamıştır. 90 yıl önce Dostluk Antlaşması'nın imzalanmasından bu yana iki ülke eğitimden ticarete çeşitli alanlarda ikili anlaşmalarla ifade edilen güçlü bir ilişki kurmuştur. Türkiye, Litvanya'nın NATO üyeliğini desteklemiş ve Litvanya da Türkiye'nin AB'ye katılım sürecini desteklemektedir ve iki ülke diğer uluslararası kuruluşlarda verimli bir işbirliğine sahiptir. İlişkilerimizin önemli bir dönemine ulaşarak 90'ıncı yıl dönümünü kutlarken, ülkelerimizin ve halklarımızın yararına mümkün olabilecek her ortak ilgi alanında daha yakın işbirliği ve koordinasyon için kararlılıkla çaba göstermeye devam edeceğiz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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