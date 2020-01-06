Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Güney Sudan Dışişleri Bakanı Acuil görüşmesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Güney Sudan Dışişleri Bakanı Awut Deng Acuil'in tokalaşma görüntüleri İkilinin görüşmesinden görüntüler Heyetlerarası görüşme ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulunan Güney Sudan Dışişleri Bakanı Awut Deng Acuil...
06.01.2020 12:55 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:56
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Güney Sudan Dışişleri Bakanı Awut Deng Acuil'in tokalaşma görüntüleri
İkilinin görüşmesinden görüntüler
Heyetlerarası görüşme ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulunan Güney Sudan Dışişleri Bakanı Awut Deng Acuil ile bir araya geldi.
Kaynak: AA