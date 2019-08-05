Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Büyükelçiler Anıtkabir'i ziyaret etti (1)
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, beraberindeki Büyükelçilerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, beraberindeki Büyükelçilerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. (1)
Kaynak: AA
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