Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Büyükelçiler Anıtkabir'i ziyaret etti (1)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Büyükelçiler Anıtkabir'i ziyaret etti (1)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, beraberindeki Büyükelçilerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

5.08.2019 10:00
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Büyükelçiler Anıtkabir'i ziyaret etti (1)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, beraberindeki Büyükelçilerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. (1)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et