Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve beraberindeki büyükelçiler Samsun'da
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, XI. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Samsun Valiliğince düzenlenen etkinliğe gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun misafirlerle tokalaşması Yemeğe katılanlardan detay SAMSUN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, XI.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, XI. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Samsun Valiliğince düzenlenen etkinliğe gelişi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun misafirlerle tokalaşması
Yemeğe katılanlardan detay SAMSUN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, XI. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Samsun Valiliğince düzenlenen etkinlikte Ticaret Odası üyeleri, yerel medya temsilcileri, öğrenciler ve akademisyenlere hitap etti. (6)