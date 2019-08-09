Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve beraberindeki büyükelçiler Samsun'da

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve beraberindeki büyükelçiler Samsun'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, XI. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Samsun Valiliğince düzenlenen etkinliğe gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun misafirlerle tokalaşması Yemeğe katılanlardan detay SAMSUN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, XI.

09.08.2019 17:55
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve beraberindeki büyükelçiler Samsun'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, XI. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Samsun Valiliğince düzenlenen etkinliğe gelişi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun misafirlerle tokalaşması
Yemeğe katılanlardan detay SAMSUN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, XI. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Samsun Valiliğince düzenlenen etkinlikte Ticaret Odası üyeleri, yerel medya temsilcileri, öğrenciler ve akademisyenlere hitap etti. (6)

Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve beraberindeki büyükelçiler Samsun'da
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