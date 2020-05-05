Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızı aşamalı olarak Türkiye'ye getiriyoruz.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızı aşamalı olarak Türkiye'ye getiriyoruz. Gelemeyip zor durumda olan tüm vatandaşlarımıza da yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Ankara'dan tüm misyonlarımıza katkı gönderdik." - ANKARA

Kaynak: İHA