Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızı aşamalı olarak Türkiye'ye getiriyoruz.
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızı aşamalı olarak Türkiye'ye getiriyoruz.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,
05.05.2020 12:46 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:46

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızı aşamalı olarak Türkiye'ye getiriyoruz. Gelemeyip zor durumda olan tüm vatandaşlarımıza da yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Ankara'dan tüm misyonlarımıza katkı gönderdik." - ANKARA

Kaynak: İHA

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