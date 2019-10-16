Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Varoluşsal milli güvenlik menfaatlerimizin korunması söz konusu iken...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Varoluşsal milli güvenlik menfaatlerimizin korunması söz konusu iken...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Varoluşsal milli güvenlik menfaatlerimizin korunması söz konusu iken diğer bütün mülahazalar teferruattır.

16.10.2019 14:36
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Varoluşsal milli güvenlik menfaatlerimizin korunması söz konusu iken diğer bütün mülahazalar teferruattır. Böyle bir zamanda nereden gelirse gelsin hiçbir yaptırım veya tehdit kabul edilemez ve bizim kararlılığımızı etkilemez."

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et