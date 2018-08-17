Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Valiliği Ziyaret Etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Valiliği Ziyaret Etti

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun valilik özel defterini imzalaması Bakan Çavuşoğlu'nun Konya???? Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyareti Vali Canbolat'ın Çavuşoğlu'na hediye takdimi Bakan Çavuşoğlu'nun Vali Canbolat'a hediye vermesi KONYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,...

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun valilik özel defterini imzalaması
Bakan Çavuşoğlu'nun Konya???? Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyareti
Vali Canbolat'ın Çavuşoğlu'na hediye takdimi
Bakan Çavuşoğlu'nun Vali Canbolat'a hediye vermesi KONYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Konya???? Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti

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