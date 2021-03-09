Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Safadi'yle telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Ürdünlü mevkidaşı Safadi telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz