Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ürdün Kralı Abdullah'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Kralı II. Abdullah tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Kralı II. Abdullah tarafından kabul edildi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Ürdün'de bulunan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ürdün Kralı II. Abdullah ile ikili ilişkilerimiz ve bölgesel meseleler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kral Abdullah'ın Ürdün'ün gelişmesi yolunda attığı adımları destekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya