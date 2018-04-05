Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ürdün Devlet Bakanı Al Momani ile Görüştü

- Görüşmeden detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Ara Dönem Bakanlar Konferansı'na katılmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Ürdün Basın İşleri ve İletişim Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Mohammad Al Momani ile bir araya geldi.