Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Umman Başbakan Yardımcısı Seyyid Fahd bin Mahmud Al Said'le görüştü
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Umman Başbakan Yardımcısı Seyyid Fahd bin Mahmud Al Said'le görüştü

10.02.2021 14:13 | Son Güncelleme: 10.02.2021 14:34
Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Umman Başbakan Yardımcısı Seyyid Fahd bin Mahmud Al Said'le görüştü

Son dakika gündem haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunduğu Umman'da Bakanlar Kurulundan sorumlu Başbakan Yardımcısı Seyyid Fahd bin Mahmud Al Said'le bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunduğu Umman'da Bakanlar Kurulundan sorumlu Başbakan Yardımcısı Seyyid Fahd bin Mahmud Al Said'le bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Umman Başbakan Yardımcısı Seyyid Fahd bin Mahmud Al Said'le görüştüğünü belirterek, Türk şirketlerinin Umman'a artan ilgisi ve gördükleri desteğin memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

Türkiye ile Umman'ın ekonomik ilişkilerini daha da ilerleteceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Umman'ın bölgede barış ve diyalog çabalarını takdir ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

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