Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Uluslararası Demokratlar Birliği'nin Antalya Çalıştayı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Uluslararası Demokratlar Birliği'nin Antalya Çalıştayı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Demokratlar Birliği'nin Antalya Çalıştayı'na katıldı.

08.11.2019 19:02 | Son Güncelleme: 08.11.2019 19:02
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Uluslararası Demokratlar Birliği'nin Antalya Çalıştayı'na katıldı

Dışişleri Bakanı , Uluslararası Demokratlar Birliği'nin Çalıştayı'na katıldı.

ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen çalıştaya katılan birlik üyeleriyle selamlaşan Çavuşoğlu'na, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da eşlik etti.

Gazetecilerin açılıştan görüntü almasının ardından basına kapalı devam eden çalıştay, 10 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: AA
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