Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü. Görüşmede, Filistin'deki son gelişmeler, Türkiye'nin bu konudaki diplomatik çabaları ve ikili ilişkiler ele alındı.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz