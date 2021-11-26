Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile Aşkabat'ta bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkmen mevkidaşı Meredov ile görüştüğünü belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, "Türkmenistan ziyaretimize DB (Dışişleri Bakanı) Raşid Meredov'la görüşerek başladık. Cumhurbaşkanımızın Aşkabat'a resmi ziyareti ile EİT (Ekonomik İşbirliği Teşkilatı) Zirvesi hazırlıklarını görüştük." ifadesini kullandı.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?