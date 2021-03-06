Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkmenistan Bağımsızlık Anıtı'nı ziyaret etti
06.03.2021 12:39 | Son Güncelleme: 06.03.2021 12:42
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'taki Türkmenistan Bağımsızlık Anıtı'nı ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'taki Türkmenistan Bağımsızlık Anıtı'nı ziyaret etti.
Çavuşoğlu, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'un davetine icabetle gittiği ülkede, mevkidaşıyla görüşmesinin ardından başkentteki Türkmenistan Bağımsızlık Anıtı'nı ziyaret etti.
Bakan Çavuşoğlu, 2001'de Türkmenistan'ın bağımsızlığının 10. yıl dönümü münasebetiyle inşa edilen anıta çelenk bıraktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan