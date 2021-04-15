Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Türkiye-Yunanistan) Her iki ülke içindeki azınlıkların huzur içinde olması bizlerin yararınadır, olumlu yansımaları...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Türkiye-Yunanistan) Her iki ülke içindeki azınlıkların huzur içinde olması bizlerin yararınadır, olumlu yansımaları...

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile basın toplantısı düzenledi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile basın toplantısı düzenledi. (2)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Türkiye-Yunanistan) Her iki ülke içindeki azınlıkların huzur içinde olması bizlerin yararınadır, olumlu yansımaları...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Türkiye-Yunanistan) Her iki ülke içindeki azınlıkların huzur içinde olması bizlerin yararınadır, olumlu yansımaları...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Türkiye-Yunanistan) Her iki ülke içindeki azınlıkların huzur içinde olması bizlerin yararınadır, olumlu yansımaları...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Türkiye-Yunanistan) Her iki ülke içindeki azınlıkların huzur içinde olması bizlerin yararınadır, olumlu yansımaları...

Kaynak: Anadolu Ajansı

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