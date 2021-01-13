Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye-Pakistan ilişkilerinin daha da ilerletileceğini söyledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Pakistan arasındaki mükemmel ilişkilerin daha da ilerletileceğini belirterek, "Pakistan ikinci evimiz." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Pakistan arasındaki mükemmel ilişkilerin daha da ilerletileceğini belirterek, "Pakistan ikinci evimiz." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Pakistan Cumhurbaşkanı (Arif) Alvi'ye Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan'ın) selam ve en iyi dileklerini ilettik. Pakistan ikinci evimiz. Mükemmel ilişkilerimizi daha da ilerleteceğiz." ifadelerine yer verdi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi'nin kendisine takdim ettiği "Hilal-i Pakistan" nişanını gururla taşıyacağını belirten Çavuşoğlu, "Yaşasın Türkiye-Pakistan kardeşliği." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci