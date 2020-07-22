Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Malabo Büyükelçiliğinin resmi açılışında konuştu Açıklaması
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Malabo Büyükelçiliğinin resmi açılışında konuştu Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekvator Ginesi'ni çok önemli "stratejik bir ortak" olarak gördüklerini belirterek, "Özellikle Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan arasındaki dostlukla birlikte, ilişkilerimiz son 3-4 yılda hızla ilerledi ve gelişti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Malabo Büyükelçiliğinin resmi açılışında konuştu Açıklaması
22.07.2020 20:23 | Son Güncelleme: 22.07.2020 20:26

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekvator Ginesi'ni çok önemli "stratejik bir ortak" olarak gördüklerini belirterek, "Özellikle Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan arasındaki dostlukla birlikte, ilişkilerimiz son 3-4 yılda hızla ilerledi ve gelişti." dedi.

Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Ekvator Ginesi'nde, Türkiye'nin Malabo Büyükelçiliğinin resmi açılış törenine katıldı.

Açılış törenine Ekvator Ginesi Başbakan Yardımcısı Angel Masie Mebuy, Dışişleri ve İşbirliği Bakanı Simeon Oyono Esono Angue ile Bayındırlık, İskan ve Şehircilik Bakanı Diosdado Nsue Medja da iştirak etti.

Törende konuşan Çavuşoğlu, Türkiye'den Ekvator Ginesi'ne ilk kez resmi ziyaret gerçekleştiren dışişleri bakanı olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ekvator Ginesi ile diplomatik ilişkilerin 1980'lerde tesis edildiğini belirten Çavuşoğlu, "Özellikle Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan arasındaki dostlukla birlikte, ilişkilerimiz son 3-4 yılda hızla ilerledi ve gelişti." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, mevkidaşı Angue ile görüşmelerinde, diplomatik ilişkilerin daha da ileriye götürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını ve birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

"Buradaki okul Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi"

Çavuşoğlu, iki ülke arasında eğitim alanında önemli bir adım attıklarını söyledi. Çavuşoğlu, "Buradaki okul Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi. Ekvator Ginesi'ne çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, ayrıca Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Malabo uçuşlarını başlattığını da bildirdi.

"Toplamda 9 anlaşma imzaladık"

Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerine verdiği öneme dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Afrika kıtasında Ekvator Ginesi'ni de çok önemli stratejik bir ortak olarak görüyoruz. Malabo'ya gelmeden önce Batı Afrika'da iki ülkeyi daha ziyaret ettik. Önce Togo'yu daha sonra Nijer'i. Malabo'da dün imzaladığımız 2 anlaşmayla birlikte toplamda 9 anlaşma imzaladık. Esasen bu anlaşmalar bile, Afrika Birliği'yle ilişkilerimizi her düzeyde geliştirme arzumuzun bir göstergesidir."

Yaklaşık 5 yıl önce, Malabo'da bir Türk firmasının inşa ettiği konferans merkezinde "2. Türkiye Afrika Birliği Ortaklık Zirvesini" gerçekleştirdiklerini hatırlatan Çavuşoğlu, "Afrika Birliği ile de, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) dahil tüm bölgesel örgütlerle de, ilişkilerimizi önümüzdeki süreçte daha da geliştireceğiz. 3. Türkiye-Afrika Birliği Ortaklık Zirvesini'de 2021'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ekvator Ginesi'nde yaşayan Türk vatandaşlarına da seslenen Çavuşoğlu, "Her biriniz bizim için çok kıymetlisiniz. Her zaman Türkiye'deki vatandaşlarımızın yanında olduğumuz gibi yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın ve sizlerin de yanındayız. Bu büyükelçilik sizin eviniz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Büyükelçiliğin kapısının yalnızca Türk vatandaşlarına değil, Ekvator Gineli ve ülkede bulunan başka milletlerden vatandaşlara da açık olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Mbasogo ile görüşme

Çavuşoğlu, Büyükelçilik açılışının ardından Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo ile görüştü.

Görüşmenin ardından Çavuşoğlu, "Dün Dışişleri Bakanı, bugün de Cumhurbaşkanı ile ilişkilerimizi daha fazla nasıl geliştirebileceğimiz konsunda görüşme imkanı oldu. Zaten ziyaretimizin de amacı buydu. Son derece verimli, faydalı görüşmeler gerçekleştirdiğimizi de söylemek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Mbasogo ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında samimi bir dostluk olduğunu belirterek, iki ülke ilişkilerinin her alanda hızla gelişmesinde bu dostluğun önemli bir etkisi bulunduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Manşet

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