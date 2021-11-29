Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin her zaman Filistin'in yanında duracağını belirtti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Halklarıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her zaman Filistinlilerin yanında duracağını bildirdi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin hiçbir zaman yalnız kalmayacak! Haklı davası için mücadele veren Filistinli kardeşlerimizin her daim yanında durmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

AA / Behlül Çetinkaya - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet