Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye, Filistin konusundaki diplomatik çabaların öncüsüdür, dünyada vicdanın ve adaletin sesidir ve sesi olmaya devam...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye, Filistin konusundaki diplomatik çabaların öncüsüdür, dünyada vicdanın ve adaletin sesidir ve sesi olmaya devam edecektir.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye, Filistin konusundaki diplomatik çabaların öncüsüdür, dünyada vicdanın ve adaletin sesidir ve sesi olmaya devam edecektir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu