Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye enerji kaynağı bakımından da güvenli bir ülkedir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Budapeşte'de Vişegrad Grubu (V4-Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Slovakya, Türkiye ) Dışişleri Bakanları Altıncı Toplantısı'na ilişkin düzenlenen ortak basın toplantısında basından gelen soruları cevaplandırdı. Bakan Çavuşoğlu "Sadece terörle ve göçle mücadele değil, güvenli enerji kaynağı bakımından da Türkiye önemli ve güvenli bir ülkedir" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu kaçak göç ile mücadele konusunda açıklamalar yaparak sözlerine şöyle devam etti;

Avrupa'ya enerji taşıyan projelerin Türkiye'deki ayaklarından bahseden Çavuşoğlu, "Diğer taraftan Kuzey akımı tartışılıyor. Türk Akımı-1 ve Türk Akımı-2, bu projelerle de bu bölgedeki ülkelere doğal gaz ulaştırıyoruz. Ayrıca TANAP ve diğer projelerle Azerbaycan'dan gelen doğal gazı da yine Avrupalı dostlarımıza ulaştırıyoruz. Sadece terörle ve göçle mücadele değil, güvenli enerji kaynağı bakımından da Türkiye önemli ve güvenli bir ülkedir" dedi