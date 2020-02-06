Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na katıldı
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü'de Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na katıldı.

06.02.2020 11:32 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:37
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı , 'de Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na katıldı.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na katıldı. Çavuşoğlu, Türk Konseyi üyesi Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın dışişleri bakanları ile aile fotoğrafında yer aldı. - BAKÜ

Kaynak: İHA
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