Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na katıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü'de Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü'de Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na katıldı. Çavuşoğlu, Türk Konseyi üyesi Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın dışişleri bakanları ile aile fotoğrafında yer aldı. - BAKÜ