Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Togolu mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi Açıklaması
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Togolu mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye olarak Afrika'yla, Afrika ülkeleriyle ve Afrika'daki bölgesel örgütlerle ilişkilerimizi geliştirme konusunda kararlıyız." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Togolu mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi Açıklaması
20.07.2020 21:05 | Son Güncelleme: 20.07.2020 21:05

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye olarak Afrika'yla, Afrika ülkeleriyle ve Afrika'daki bölgesel örgütlerle ilişkilerimizi geliştirme konusunda kararlıyız." dedi.

Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Lome'de Togo Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey ile görüşmelerinin ardından muhatabıyla ortak basın toplantısı düzenledi.

"Siyasi istişare mekanizması kurulması", "Diplomatik pasaportlara vize muafiyeti", "Diplomasi Akademileri arasında işbirliği Mutabakat Zaptı" anlaşmalarının imzalanmasının ardından söz alan Çavuşoğlu, Türkiye'den Togo'ya Dışişleri Bakanlığı düzeyindeki ilk ziyareti gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin Afrika'daki temsilciliklerini son yıllarda artırdığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Türkiye olarak Afrika'yla, Afrika ülkeleriyle ve Afrika'daki bölgesel örgütlerle ilişkilerimizi geliştirme konusunda kararlıyız. 2012'de 12 büyükelçiliğimiz vardı, şimdi 42 büyükelçiliğimiz var. İnşallah 43'üncü büyükelçiliğimizi burada, Lome'de açacağız." diye konuştu.

"Pandemi döneminde de dayanışmamızı gösterdik"

Çavuşoğlu, Togo Devlet Başkanı Faure Gnassingbe ve Dussey ile, iki ülke ilişkilerini geliştirmek için değerlendirmeler yaptıklarını belirterek, imzalanan anlaşmalarla da ilişkilerin hukuki zeminini güçlendirdiklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele amacıyla, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) Togo'ya yaptığı yardımlara dikkati çeken Çavuşoğlu, "Pandemi döneminde de dayanışmamızı gösterdik. TİKA'nın özellikle tıbbi malzeme yardımının Togo'ya ulaştırılmasından biz de mutluluk duyduk. Bugün de beraberinde dayanışmamızın sembolü için tıbbi malzeme getirme imkanı bulduk." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk firmalarını Togo'ya gelmeleri için teşvik edeceğiz"

Togo'nun geleceğe yönelik ortaya koyduğu 2018-2022 Ulusal Kalkınma Programını takdirle takip ettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Birlikte Türk firmalarını Togo'ya gelmeleri için teşvik edeceğiz. Biraz önce imzaladığımız anlaşmalar yeterli değil. Özellikle Karma Ekonomik Komisyonu mekanizmasını kurmak için gerekli anlaşmayı da müzakere ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, ekonominin yanında eğitim, kültür ve diğer alanlarda, iki ülke ilişkilerinin daha da geliştirilmesi hususunda mutabık kalındığını açıkladı.

"FETÖ bulunduğu her ülke için bir tehdittir"

Çavuşoğlu, Togo'daki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait bir okulun Türkiye Maarif Vakfı'na devrine ilişkin, şu değerlendirmede bulundu:

"Buradaki okulun da Türkiye Maarif Vakfı'na devredilecek olmasından duyduğum mutluluğu da ayrıca belirtmek isterim. 4 sene önce Türkiye'de darbe girişiminde bulunan FETÖ terör örgütü, sadece bizim için değil bulunduğu her ülke için bir tehdittir, tehlikedir."

Çavuşoğlu, 23'ü Afrika'da olmak üzere 43 ülkede 333 Türkiye Maarif Vakfı okulunun bulunduğunu belirterek, Togo'da okul sayısının ve kalitesinin artırılacağını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, ayrıca Togolu öğrencilere Türkiye'de eğitim görmeleri için verilen bursun artırılarak devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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