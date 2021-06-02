Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Togolu mevkidaşı Dussey'le ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Togolu mevkidaşı Dussey'le ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Togolu mevkidaşı Dussey'le ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması
Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'de hükümeti kimin kuracağının değil, kurulacak hükümetin hangi politikalar izleyeceğinin önemli olduğunu belirterek "İsrail'in hangi hükümet olursa olsun bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için öncelikle yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'de hükümeti kimin kuracağının değil, kurulacak hükümetin hangi politikalar izleyeceğinin önemli olduğunu belirterek "İsrail'in hangi hükümet olursa olsun bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için öncelikle yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım." dedi.

Çavuşoğlu, Togo Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey ile Dışişleri Bakanlığında düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bir gazetecinin, İsrail'de hükümet kurma çalışmaları ve yeni kurulacak hükümetten beklentilerine ilişkin sorusuna Çavuşoğlu, hükümet kurma işinin İsrail'in iç işi olduğu yanıtını verdi.

Çavuşoğlu, İsrail'de hükümeti kimlerin kuracağı değil, kurulacak hükümetin hangi politikalar izleyeceğinin önemli olduğuna dikkati çekerek "İsrail'in hangi hükümet olursa olsun bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için öncelikle yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım. (İsrail'in) Filistin saldırılarını durdurması gerekiyor. Ayrıca iki devletli çözümü aşındıracak adımlardan vazgeçmesi gerekiyor. Barış sürecine tekrar dönmesi gerekiyor." diye konuştu.

Diğer taraftan İsrail'in özellikle son zamanlarda illegal yerleşimleri artırdığını ve Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye devam ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Dün ve bugün yine illegal yerleşim konusunda adım attılar. Dışişleri Bakanlığı olarak bu konuda bir açıklama yaptık. İsrail'in bu politikalardan vazgeçmesi gerekiyor. Ayrıca Kudüs'ün statüsünü aşındıracak adımlardan da vazgeçmesi gerekiyor. " ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, İsrail'le sağlıklı ilişkilerin kurulması için İsrail'in bu politikalardan vazgeçmesi gerektiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"(İsrail) Bu politikaları devam ettirirse bizim sağlıklı bir ilişki kurmamız mümkün değil ama İsrail, iki devletli çözüm ki bunun parametreleri belli, barış sürecine dönerse ve Filistinlilerin haklarına saygı duyarsa o zaman sadece bizimle değil, herkesle ilişkileri daha sağlıklı olur. Biraz önce bazılarını saydığım beklentiler sadece Türkiye'nin beklentileri değil, bu uluslararası toplumun beklentileri. En son Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda da bu beklentileri sadece İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler değil, dünyanın her yerinden birçok ülke güçlü bir şekilde söyledi. O nedenle hükümetin kimin kuracağı değil, yeni hükümetin nasıl bir politika izleyeceği önemli."

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

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