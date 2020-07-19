Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Togo, Nijer ve Ekvator Ginesi'ne gidiyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 20-22 Temmuz tarihlerinde Togo, Nijer ve Ekvator Ginesi'ne resmi ziyarette bulunacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 20-22 Temmuz tarihlerinde Togo, Nijer ve Ekvator Ginesi'ne resmi ziyarette bulunacak. Çavuşoğlu'nun bu ziyaretleri, Türkiye'den Togo, Nijer ve Ekvator Ginesi'ne Dışişleri Bakanı seviyesinde gerçekleştirilecek ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor.

Dışişleri Bakanlığından, Bakan Çavuşoğlu'nun Togo, Nijer ve Ekvator Ginesi'ne gerçekleştireceği ziyaret hakkında yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız 20-22 Temmuz 2020 tarihlerinde Togo, Nijer ve Ekvator Ginesi'ne resmi ziyaretlerde bulunacaktır" denildi.

Söz konusu ziyaretlerin Togo, Nijer ve Ekvator Ginesi'ne Türkiye'den Dışişleri Bakanı seviyesinde gerçekleştirilecek ilk resmi ziyaretler olduğu bildirilen açıklamada, "Ziyaretler, bahsekonu ülkelerle ikili ilişkilerimizin tüm yönleriyle gözden geçirilerek yeni işbirliği imkanlarının ele alınmasına, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulmasına fırsat sağlayacaktır. Ziyaretler vesilesiyle, her üç ülkeyle de anlaşmalar imzalanacaktır" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA